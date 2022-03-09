Среди россиян растут антивоенные настроения: теперь для большинства Россия – это страна-агрессор
Источник:Украинская Правда
По данным фонда (ФБК) Алексея Навального, в России подскочили антивоенные настроения. По данным опроса, более половины россиян признают, что Россия – это страна-агрессор.
Результаты опроса ФБК показали, что за неделю войны России с Украиной, 53% россиян признали, что Россия – это агрессор.
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Динамика опросов за 25, 26, 28 февраля и 3 марта показывает, что все больше россиян относится к России как к стране-агрессору. Тем не менее, это влияет на количество митингующих на российских улицах.
53% россиян считают Россию страной-агрессором / инфографика ФБК
Также ФБК опросили людей относительно экономического положения в стране. По состоянию на 3 марта 60% россиян считают, что российскую экономику ждет катастрофа.
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