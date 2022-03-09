Среди россиян растут антивоенные настроения: теперь для большинства Россия – это страна-агрессор

По данным фонда (ФБК) Алексея Навального, в России подскочили антивоенные настроения. По данным опроса, более половины россиян признают, что Россия – это страна-агрессор.

Результаты опроса ФБК показали, что за неделю войны России с Украиной, 53% россиян признали, что Россия – это агрессор.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Динамика опросов за 25, 26, 28 февраля и 3 марта показывает, что все больше россиян относится к России как к стране-агрессору. Тем не менее, это влияет на количество митингующих на российских улицах.

53% россиян считают Россию страной-агрессором / инфографика ФБК

Также ФБК опросили людей относительно экономического положения в стране. По состоянию на 3 марта 60% россиян считают, что российскую экономику ждет катастрофа.

Сколько россиян уверены в крахе российской экономики / Инфографика ФБК

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!