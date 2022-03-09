Результати опитування ФБК показали, що за тиждень війни Росії з Україною, 53% росіян визнали, що Росія – це агресор.

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Динаміка опитувань за 25, 26, 28 лютого та 3 березня показує, що все більше росіян ставиться до Росії як до країни-агресора. Тим не менше, це впливає не кількість мітингарів на російських вулицях.

53% росіян вважають Росію країною-агресором / Інфографіка ФБК

Також ФБК опитали людей щодо економічного становища в країні. Станом на 3 березня 60% росіян вважають, що російську економіку чекає катастрофа.

Скільки росіян впевнені у краху російської економіки / Інфографіка ФБК

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