Среди россиян, воюющих в Запорожье, становится больше "отказников"

В Запорожье среди оккупантов есть военные, которые отказываются воевать против Украины. Число так называемых отказников постепенно растет.

По информации военных, оккупанты в Запорожье пытаются усилить свои позиции. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев 15 апреля.

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Но при этом вражеских войсках, воюющих в Запорожском крае, растет количество так называемых отказников. То есть оккупанты системно отказываются идти в бой,

– пишет Куртев.

ВСУ продолжает крепко держать оборону. "Потому что они у себя дома и никому свой дом не отдадут!" – добавляет секретарь Запорожского горсовета.

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