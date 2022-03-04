Среди стран G7 есть согласие о необходимости отказываться от российского газа, – МИД Британии

Основной рычаг влияния России в переговорах со странами Запада – газ. Из-за войны в Украине мировые компании отказываются от сотрудничества с Россией. Поэтому в Европе думают о том, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

Запад хочет уменьшить зависимость от российских энергоресурсов

Среди стран G7 есть согласие относительно необходимости отказываться от российского газа. Об этом сообщила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

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Она отметила, что Западу нужно уменьшать зависимость от российских энергоресурсов.

"Мои коллеги в G7 – США, Франция, Италия, Германия, Япония, ЕС и Канада и я соглашаемся, что мы должны со временем уменьшать зависимость от российских энергоресурсов", – написала Трасс.

Также глава МИД Британии заверила в поддержке Украины и заявила о необходимости подрыва экономики России. Именно это, по ее словам, нанесет Путину поражение.

Мы вместе будем поддерживать Украину, подрывать экономику России санкциями и работать над тем, чтобы Путин проиграл,

– написала она.

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