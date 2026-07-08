Среди тем – энергетика, Drone Deal, подготовка к зиме: Зеленский провел важные встречи в Анкаре

8 июля президент Зеленский провел важные встречи в Анкаре в рамках саммита НАТО. Среди основных обсуждавшихся тем – энергетика, "Drone Deal" и подготовка к зиме.

В частности, состоялась плодотворная встреча с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили евроинтеграцию Украины.

Важно в ближайшее время открыть остальные переговорные кластеры и не сбавлять темп на этом пути,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что команды активно работают над Drone Deal, и 8 июля как раз обсуждали следующие шаги и возможные сроки его подписания.