Зокрема, хороша зустріч пройшла із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили євроінтеграцію України.
Важливо вже найближчим часом відкрити решту переговорних кластерів і не втрачати темп на цьому шляху,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що команди активно працюють над Drone Deal, і 8 липня якраз говорили щодо наступних кроків і можливих термінів її підписання.
Також узгодили позиції щодо найближчих міжнародних заходів.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
"Попереду багато важливих подій – як за кордоном, так і в Україні", – повідомив президент.
Обговорювався детально й енергетичний напрям і підготовка до зими.
Усі зацікавлені у завершенні цієї війни до зими, але незалежно від розвитку подій ми маємо бути готовими захистити наших людей і забезпечити стійкість України. Вдячний за енергетичну підтримку і що всі попередні домовленості виконуються. Є і нові ідеї. Працюємо спільно над енергетичною безпекою всієї Європи,
– наголосив Зеленський.