Среди топ-чиновников только Резников и Кубраков подали декларации за 2 предыдущих года, - Новиков

Декларации за 2021 и 2022 годы добровольно подали только два высокопоставленных чиновника – министр обороны Украины Алексей Резников и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Об этом сообщил в интервью "БизнесЦензор" глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков.

"Кубраков и Резников – единственные из высокопоставленных чиновников, кто подал декларации и за 2021, и за 2022 года. Добровольно декларации об имущественном положении за 2021 год подали 45 народных депутатов, а за 2022 год – 30 избранников. В Кабинете министров декларации за 2021 год подали пять членов правительства (Кубраков Александр, Резников Алексей, Рябикин Павел (экс-министр), Ткаченко Александр (экс-министр), Шкарлет Сергей (экс-министр)), а за 2022 – четыре, в том числе два бывших министра (Кубраков Александр, Резников Алексей, экс-министры Рябикин Павел и Шкарлет Сергей)", – сообщил Новиков.

Также он отметил, что в Офисе президента добровольно подали декларацию за 2021 год три человека (заместители главы ОП: Андрей Сибига, Ростислав Шурма и Олег Татаров), а за 2022 год - ноль человек. Алексей Кулеба, который с января стал заместителем главы ОП, подал декларацию за 2021 год как председатель Киевской ОВА. В Конституционном суде за 2021 год декларации подали два судьи КС, а за 2022 год – один. Главы ОВА: за 2021 год – семь, за 2022 год – три.

В статье отмечается, что во время войны обязательное декларирование приостановлено. Поэтому проверить на добропорядочность 100% чиновников невозможно. Однако должностные лица могут добровольно декларировать свои доходы и имущество за прошедшие годы.

"Сейчас проверки не проводятся, потому что приостановлено декларирование и коррупционеры могут заходить на должности в государстве. Поэтому и происходят коррупционные скандалы. Поэтому мы надеемся, что Верховная Рада наконец-то возобновит декларирование", – отмечает Александр Новиков.