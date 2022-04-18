Среди травмированных – ребенок, 3 человека в тяжелом состоянии, – Козицкий

В результате атаки на Львов ранения получили 11 человек. Предварительно известно, что травмы получил ребенок.

Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии, а 4 человека погибли на станции техобслуживания автостанции. Об этом мэр Львова и глава Львовской ОВА рассказали на совместном брифинге 18 апреля.

Важно Во Львове из-за обстрелов погибли уже 7 человек, количество жертв неокончательное, – Козицкий

Трое раненых во Львове в тяжелом состоянии

Предварительно – 11 травмированных, 7 погибших. Четверо – на станции техобслуживания. Одним из травмированных является ребенок. Состояние его нетяжелое,

– рассказал Максим Козицкий.

Глава ОВА добавил, что в тяжелом состоянии 3 взрослых человека. Мэр Львова рассказал, что у семерых человек были планы на жизнь, однако враг прекратил ее.

"Я говорил с руководителем станции техобслуживания – у него слезы не за имущество, которое уничтожено, а за его работников", – вспомнил Садовый.

Он добавил, что среди 11 раненых двое находятся в очень тяжелом состоянии и наши врачи делают все возможное и невозможное для их спасения.

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