Троє дорослих перебувають у важкому стані, а 4 осіб загинули на станції техобслуговування. Про це мер Львова та очільник Львівської ОВА розповіли на спільному брифінгу 18 квітня.

Важливо У Львові через обстріли загинули вже 7 осіб, кількість жертв неостаточна, – Козицький

Троє поранених у Львові у важкому стані

Попередньо – 11 травмованих, 7 загиблих. Четверо – на станції техобслуговування. Однією з травмованих є дитина. Стан її неважкий,

– розповів Максим Козицький.

Очільник ОВА додав, що у важкому стані 3 дорослих людей. Очільник Львова Садовий розповів, що семеро людей мали плани на життя, проте ворог припинив його.

"Я говорив з керівником станції техобслуговування – у нього сльози не за майно, яке знищене, а за його працівників", – пригадав Садовий.

Він додав, що серед 11 поранених двоє знаходяться у дуже важкому стані й наші лікарі роблять все можливе й неможливе для їхнього порятунку.

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