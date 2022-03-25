Среди убитых оккупантов есть командующий армией и заместитель командующего ЧФ, – Зеленский

Российские оккупанты продолжают нести сокрушительные потери. Кроме тысяч обычных вражеских солдат на тот свет отправились и высшие командиры.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что через неделю, которая прошла, бойцы ВСУ нанесли врагу мощные удары.

Заметьте Украинцы невероятны, они останавливают эти "чертовые танки", – Байден

ВСУ ликвидировали несколько высших командиров страны-террориста

Президент рассказал, что счет российских потерь на войне против Украины уже превысил 16 тысяч убитых.

В их числе и высшие командиры. Об убитых российских генерал-полковниках или адмиралах пока не докладывали. Но командующий одной из армий оккупантов и заместитель командующего Черноморским флотом уже есть,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что ВСУ продолжают отбиваться от вражеских атак на юге страны, Донбассе, Харьковском направлении и Киевской области.

"Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простому и логическому мнению: надо говорить. Говорить содержательно. Срочно. Честно. И ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время. 16 тысяч российских военных уже погибли. Зачем ? Что это кому дает? Разговор должен быть серьезным", – заявил президент.

Зеленский подытожил, что украинский суверенитет и территориальная целостность должны быть гарантированы. Других условий народ Украины не будет принимать.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: