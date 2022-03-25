Про це розповів президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що за тиждень, що минає, бійці ЗСУ завдали ворогу потужних ударів.

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ЗСУ ліквідували кілька вищих командирів країни-терористки

Президент розповів, що рахунок російських втрат на війні проти України вже перевищив 16 тисяч убитих.

Серед них і вищі командири. Про вбитих російських генерал-полковників чи адміралів поки не доповідали. Але командувач однієї з армій окупантів і заступник командувача Чорноморського флоту вже є,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що ЗСУ продовжують відбиватися від ворожих атак на півдні країни, Донбасі, Харківському напрямку та в Київській області.

"Стримуючи російські дії, наші захисники й захисниці підводять керівництво Росії до простої й логічної думки: треба говорити. Говорити змістовно. Терміново. Чесно. І заради результату, а не заради того, щоб тягнути час. 16 тисяч російських військових уже загинули. Для чого? Що це кому дає? Розмова має бути серйозною", – заявив президент.

Зеленський підсумував, що український суверенітет та територіальна цілісність повинні бути гарантованими. Інших умов народ України не прийматиме.

Дивіться звернення Володимира Зеленського: