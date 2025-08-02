Сергей Гайдай может быть причастен к громкому делу о коррупции на закупки БпЛА и систем РЭБ. Ранее Гайдай возглавлял Луганскую ОГА, а сейчас является главой Мукачевской районной государственной администрации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Сергея Гайдая подозревают в коррупции

Источники Суспильного сообщили, что чиновник, которого подозревают в коррупции, – это Сергей Гайдай. Именно его имели в виду НАБУ и САП.

О том, что Гайдая задержали, написал журналист Виталий Глагола.

Интересно, что сначала в посте НАБУ говорилось, что "среди уличенных на взятке действующий народный депутат Украины, руководители районной и городской военных гражданских администраций; военнослужащие Национальной гвардии".

В следующем сообщении уже детализировали должности подозреваемых.

"НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народный депутат Украины IX созыва, бывший председатель Луганской областной военной администрации, а сейчас председатель одной из районных военных администраций, начальник городской военной администрации, руководитель воинской части Национальной гвардии Украины, а также бенефициар предприятия и директор компании – поставщика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", – говорится в сообщении НАБУ.

Как написали в НАБУ, четырех человек задержали.

К слову, командующий Нацгвардии отстранил фигурантов дела. Что касается депутатов, то там подозреваемый – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов. Арахамия заявил, что членство Кузнецова во фракции "Слуга народа" приостановлено на время расследования.