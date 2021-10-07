Среди жертв есть дети: в Пакистане землетрясение унесло жизни 20 человек
7 октября 2021 , 09:15Читати новину українською
Источник:CGTN
Жертвами землетрясения в Пакистане стали не менее 20 человек. Кроме того, известно о примерно 300 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали на глубине 10 километров. Его эпицентр – в горной местности в провинции Белуджистан.
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Чрезвычайное положение объявили в пострадавших регионах. Министр внутренних дел провинции Мир Зия улла Лангау заявил, что спасательные работы продолжаются.
Мы получаем информацию о том, что 20 человек погибли в результате землетрясения. Спасательные работы продолжаются,
– подчеркнул политик.
Что известно о жертвах
- Большинство жертв погибли, когда в результате толчков обрушились крыши и стены зданий.
- В результате землетрясения ушли из жизни по меньшей мере 6 детей.
Землетрясение на Крите
- Землетрясение на греческом острове Крит произошло 27 сентября.
- Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что магнитуда самого мощного толчка достигла 6 баллов.
- Эпицентр зафиксировали вблизи города Ираклион. Там проживает около 140 тысяч человек.
- Уже 28 сентября на Крите произошло новое землетрясение – его магнитуда составила 5,3 балла.
- Жертвой стал по меньшей мере один человек.