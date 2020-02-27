Доллар по 27: планирует ли правительство улучшать прогноз

Министр развития экономики Тимофей Милованов ранее говорил, что стоит ориентироваться на средний курс в 25 гривен за доллар, а не 27, как заложено в госбюджете. В то же время министр финансов Оксана Маркарова рассказала, что в правительстве уже идет работа над такими изменениями.

Для этого Минэкономики должно уведомить об этом Минфин официальной "засилкой" в макропрогнозе, который нужно подать до 2 марта в рамках бюджетной резолюции, рассказала Маракарова в интервью Finclub.

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Кроме того, она рассказала, будет ли новый курс приниматься во внимание для пересмотра текущего государственного бюджета. Министр отметила, что хотя курс и является одним из крупнейших факторов влияния на госбюджет, он не единственный показатель, который существенно отклонился от прогноза.

Также важны показатели прогноза импорта, потребления, инвестиций и тому подобное. У нас инфляция, например, получилась ниже, чем тот коридор, который прогнозировал Нацбанк,

– отметила Оксана Маркарова.

По ее словам, заложенный в макропрогнозе импорт должен был бы расти на 11,3% в долларовом эквиваленте по курсу 27 гривен за доллар. Впрочем в январе 2020 года импорт вырос лишь на 1%, а разница имеющегося курса с прогнозом составляет 3 гривны.

"Это объективные факторы, которые требуют анализа и работы тех, кто занимается макропрогнозом. Когда его изменят, мы поймем, каким образом нужно откорректировать бюджет", – пояснила министр финансов.

Она также подчеркнула, что в Бюджетном кодексе есть несколько оснований для пересмотра государственного бюджета, одним из которых является и существенный пересмотр макропрогноза.

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Чиновница уверена, что учитывая последний макропрогноз от Нацбанка, опубликованный 30 января, стоит ожидать, что макропрогноз Минэкономики будет иметь существенные отличия от показателей, которые учтены в государственном бюджете.

Итак мы уже готовимся и анализируем исполнение доходов за первый месяц. Хотя январь не всегда является показательным,

– резюмировала Оксана Маркарова.

Какой курс заложен в госбюджете и в чем проблема?В государственном бюджете на 2020 год заложен прогноз среднегодового курса национальной валюты на уровне 27 гривен за доллар. Впрочем за первые два месяца года он не поднимался выше отметки в 25 гривен 10 копеек.



С определенной стороны то, что курс выше, чем прогнозировалось, является даже плюсом и позволяет экономить деньги, например, при торговле с другими странами, возврате внешних долгов и тому подобное. Но проблема в том, что сэкономленных денег вроде и не существует – упоминания о них нет нигде в госудпрственном бюджете, а значит и не предусмотрено, на что их можно было бы потратить.