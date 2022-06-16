Средневековье, подаренное Россией: жители Мариуполя вынуждены стирать вещи в лужах

Российские оккупанты освободили Мариуполь от нормальной и комфортной жизни. Теперь местные жители буквально живут в Средневековье.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал фотографию быта местных жителей. Российские кафиры сделали все возможное, чтобы люди начали жить в нищете.

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Стирают вещи в лужах

Некоторые жители вынуждены стирать собственные вещи в лужах. Вот так выглядит "вся красота русского мира".

Мариуполь. Пока кафиры открывают показательные "Помывочные", жильцы открывают прачечные в луже. Вода в городе действительно есть, но совсем не там и не та, о которой стоит говорить. 21 век. Центр Европы. Средневековье, подаренное Россией, – написал Петр Андрющенко.

Жители Мариуполя вынуждены стирать вещи в лужах / Фото Петр Андрющенко

С начала полномасштабного вторжения, которое произошло 24 февраля, российские кафиры коварно убили тысячи мирных жителей в Мариуполе. Теперь они в течение длительного времени пытаются хоть что-то сделать с телами людей.

Ранее Петр Андрющенко опубликовал просто ужасающие кадры из города. У одного из местных моргов они выложили тела. Трупы лежали прямо на асфальте , а температура тогда была – 24 градуса тепла.

В городе сейчас просто катастрофическая гуманитарная ситуация. У людей практически нет питьевой воды, а кафиры еще и заставляют их работать за еду , чтобы разбирать завалы.

Кроме того, в Мариуполе до сих пор работают так называемые "фильтрационные лагеря" , где издеваются над людьми. Оккупанты не выпускают никого на территории, подконтрольные Украине. Можно выехать только на территорию России. Оттуда некоторым уже удалось вернуть в Украину через третьи страны.

Трупов в Мариуполе настолько много, что кафиры буквально не знают, что с ними делать. Уже известно, что в городе погибли не менее 22 тысяч человек. И это еще очень "осторожная" цифра.

В городе очень сложная эпидемиологическая ситуация. Из-за большого количества трупов, жары и общей антисанитарии в городе могут распространяться опасные болезни.

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