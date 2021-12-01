Средняя заработная плата врача в Украине вырастет до 24 тысяч гривен, – Зеленский

Владимир Зеленский во время выступления в Раде в среду, 1 декабря, заявил, что зарплаты медиков с 1 января 2022 года составят не менее 20 тысяч гривен. Средняя плата вырастет до 24 тысяч гривен.

Президент также заявил, что с 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тысячи гривен. Средняя зарплата впервые за 30 лет в долларовом эквиваленте превысила 500 долларов в месяц.

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Зеленский подчеркнул, что за год зарплата врачей выросла вдвое.

С 1 января она составит минимум 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача в Украине будет 24 тысячи гривен. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу,

– пообещал президент.

Экономическая ситуация в Украине – стабилизировалась