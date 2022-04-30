Об этом заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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"Действительно есть определенное перемещение тех подразделений, которые были привлечены в окружении и блокаде Мариуполя, на Восток", – рассказал нардеп.

По словам Вениславского, россияне понимают, что захватить Мариуполь и полностью его контролировать они не смогут, поэтому пытаются сейчас использовать эти перемещения для достижения тактических успехов на других участках фронта.

Это также свидетельствует о недостаточном количестве сил и средств на Востоке для того, чтобы продемонстрировать свои достижения,

– добавил депутат.

Ситуация в Мариуполе: что известно

После полномасштабного вторжения в Украину россияне планировали захватить Мариуполь за 3 дня. Однако полк "Азов" принял неравный бой с силами противника.

Группировка российских захватчиков превышала 14 тысяч военнослужащих. У оккупантов были многотонные бомбы и корабельная артиллерия.

С начала нападения России полк "Азов" ликвидировал: по подтвержденной информации – 1 157 россиян, а по неподтвержденной – еще 840 оккупантов. Кроме того, украинские воины уничтожили много вражеской техники.

Сейчас ситуация в Мариуполе является очень сложной, ведь город находится в осаде уже второй месяц.

Благодаря усилиям украинских воинов до сих пор держится "Азовсталь". Там находятся сотни гражданских и раненых. Ежедневно россияне наносят десятки ударов по заводу.

Украина требует от России предоставить 2 гуманитарных коридора из Мариуполя: один – из "Азовстали", другой – из самого города.

Вениславский сказал, для чего россияне отходят от Мариуполя: смотрите видео