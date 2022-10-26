Средства, собранные на антивоенном концерте в Казахстане, передали детским онкоцентрам в Украине

Средства, собранные во время концерта VOICE of PEACE, были переданы детским онкологическим отделением клинических больниц Львова, а также города Дергачи Харьковской области.

Концерт VOICE of PEACE, в котором приняли участие артисты из Украины и Казахстана, состоялся ранее в Алматы (Казахстан).

К теме Монатик назвал сумму средств, собранную за три концерта: куда пойдут деньги

Среди выступавших были:

Тина Король,

Монатик,

DOROFEEVA,

Айкын,

Данелия Тулешова,

Аргоня,

Ситора Назарова,

Асылбек,

Сырымтай Енсепов.

Как прошел благотворительный концерт VOICE of PEACE в Казахстане: смотрите видео

Организаторы из Talent Corporation провели антивоенный концерт в поддержку Украины, а собранные средства передали Благотворительному фонду Тины Кароль. В свою очередь Фонд направил пожертвование детским онкологическим отделениям, нуждающимся в дополнительной поддержке в сложных условиях боевых действий.



«От имени своего фонда я благодарю каждого зрителя, который, покупая билет на благотворительный̆ концерт VOICE of PIECE в Алматы, тем самым поддержал маленьких украинцев, которые во время войны борются с коварной болезнью "рак", — прокомментировала Тина Кароль. — Благодаря вам мы смогли обеспечить две клиники необходимыми медикаментами, и в ближайшее время сделаем это снова и снова».

Тина Кароль после выступления на VOICE of PIECE поблагодарила граждан Казахстана / Фото из инстаграма певицы