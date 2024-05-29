Из-за безумных потерь на Харьковщине: Россия может использовать срочников в боях
Источник:"Атеш"
Кремль понес огромные потери во время наступления в Харьковской области. По словам партизан, подтверждением этому является тот факт, что сейчас России, вероятно, приходится привлекать срочников к боевым действиям.
В среду, 29 мая, в военном партизанском движении "Атеш" заявили, что оккупанты могут использовать срочников в войне против Украины. Собственно, из-за наступления на Харьковщине, начавшегося 10 мая и вскоре провалившегося.
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Россия привлекает срочников к войне
Как отмечают в партизанском движении, их агент в 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России проинформировал о возможном привлечении военных срочной службы к боевым действиям.
Все слышали о потерях в дивизии и понимают, что шансов выжить, участвуя в войне, практически нет. Сообщают, что целые российские роты были уничтожены во время штурмов Волчанска,
– пишут в "Атеш".
Кремлевские бойцы, очевидно, без энтузиазма воспринимают факты о потерях российской армии в Харьковской области. Поэтому и единицы среди военных срочной службы соглашаются заключать контракты с вооруженными силами России.
Проблемы с кадрами у врага
- В 2022 году, 21 сентября, Путин объявил о начале так называемой частичной мобилизации в России. О ее окончании официальные чиновники Кремля сообщили уже через несколько недель, однако официальный указ до сих пор не был издан, что делает невозможным расторжение контрактов с министерством обороны России и делает службу в армии фактически вечной.
- Кремлевские чиновники отмечали, что удалось якобы привлечь около 300 тысяч военных в армию. После этого – особенно накануне псевдовыборов президента в 2024 году – жены мобилизованных бойцов неоднократно пытались показать свое недовольство в различных протестных формах.
- Москва дала четко понять, что никто возвращать мобилизованных с фронта не будет. Также Кремль отмечал, что второй волны мобилизации якобы не будет и всячески рекламировал добровольное подписание контрактов с вооруженными силами России. Похоже, что такой рекрутинг не имеет бешеного успеха: Путину бойцов все-таки не хватает.
- По состоянию на 29 мая 2024 года потери российских оккупантов на войне против Украины составляют более полумиллиона человек – 505 100 представителей личного состава. Речь идет как и об убитых, так и о раненых, однако цифра все равно впечатляет. Кроме того, мощности Москвы уменьшились на 7 700 танков и 13 тысяч артиллерийских систем.