Из-за безумных потерь на Харьковщине: Россия может использовать срочников в боях

Кремль понес огромные потери во время наступления в Харьковской области. По словам партизан, подтверждением этому является тот факт, что сейчас России, вероятно, приходится привлекать срочников к боевым действиям.

В среду, 29 мая, в военном партизанском движении "Атеш" заявили, что оккупанты могут использовать срочников в войне против Украины. Собственно, из-за наступления на Харьковщине, начавшегося 10 мая и вскоре провалившегося.

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Россия привлекает срочников к войне

Как отмечают в партизанском движении, их агент в 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России проинформировал о возможном привлечении военных срочной службы к боевым действиям.

Все слышали о потерях в дивизии и понимают, что шансов выжить, участвуя в войне, практически нет. Сообщают, что целые российские роты были уничтожены во время штурмов Волчанска,

– пишут в "Атеш".

Кремлевские бойцы, очевидно, без энтузиазма воспринимают факты о потерях российской армии в Харьковской области. Поэтому и единицы среди военных срочной службы соглашаются заключать контракты с вооруженными силами России.

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