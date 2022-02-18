Срочное обращение Байдена на фоне обострения на Донбассе: онлайн-трансляция

18 февраля 2022 , 23:05
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Уже во второй раз за последнюю неделю президент США Джо Байден выступил со срочным обращением относительно ситуации в Украине. Выступление главы Белого дома касается обновленной информации о ситуации с безопасностью вокруг нашего государства.

Обращение президента США началось около 23:00 по киевскому времени. Американский лидер уже выступал со срочным обращением относительно ситуации в Украине 15 февраля.

Примите во внимание Обострение на Донбассе – это часть российского сценария, – Блинкен

Главные тезисы Байдена

Срочное обращение Джо Байдена: смотрите видео

 

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Обострение на Донбассе: главное 

  • Россия заявляет об отводе части войск от украинских границ, однако в Пентагоне США наоборот убеждают, что Кремль только увеличивает свою силу.
  • В то же время боевики на Донбассе начали прибегать к активным провокациям. С утра 17 февраля они нагло нарушают режим прекращения огня. За эти сутки российские наемники 60 раз атаковали позиции наших защитников. В большинстве случаев они использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. Командующий ООС Александр Павлюк подчеркнул, что украинские военные открывают ответный огонь только если есть угроза жизни и здоровью наших военных.
  • Кроме того, Павлюк подчеркнул, что главной целью боевиков является провокация наших военных на активные боевые действия, чтобы обвинить нашу страну в эскалации.
  • Пока российские наемники прибегали к провокациям, Совбез ООН собрался для обсуждения минских договоренностей. Инициатором заседания стала Россия, которая сейчас председательствует в Совбезе.
  • На заседание пришел и госсекретарь США Энтони Блинкен. В своем выступлении он заявил, что Россия готовит провокации для оправдания возможного вторжения.
  • 18 февраля ситуация на Донбассе осталась напряженной. По состоянию на 17.00 боевики 53 раза обстреляли украинские позиции. Кроме того, главари боевиков объявили об эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию.

Больше о ситуации на Донбассе в выпуске "На эту минуту": смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк