Срочное обращение Байдена на фоне обострения на Донбассе: онлайн-трансляция
18 февраля 2022 , 23:05Читати новину українською
Уже во второй раз за последнюю неделю президент США Джо Байден выступил со срочным обращением относительно ситуации в Украине. Выступление главы Белого дома касается обновленной информации о ситуации с безопасностью вокруг нашего государства.
Обращение президента США началось около 23:00 по киевскому времени. Американский лидер уже выступал со срочным обращением относительно ситуации в Украине 15 февраля.
Примите во внимание Обострение на Донбассе – это часть российского сценария, – Блинкен
Главные тезисы Байдена
Срочное обращение Джо Байдена: смотрите видео
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Обострение на Донбассе: главное
- Россия заявляет об отводе части войск от украинских границ, однако в Пентагоне США наоборот убеждают, что Кремль только увеличивает свою силу.
- В то же время боевики на Донбассе начали прибегать к активным провокациям. С утра 17 февраля они нагло нарушают режим прекращения огня. За эти сутки российские наемники 60 раз атаковали позиции наших защитников. В большинстве случаев они использовали запрещенное минскими договоренностями вооружение. Командующий ООС Александр Павлюк подчеркнул, что украинские военные открывают ответный огонь только если есть угроза жизни и здоровью наших военных.
- Кроме того, Павлюк подчеркнул, что главной целью боевиков является провокация наших военных на активные боевые действия, чтобы обвинить нашу страну в эскалации.
- Пока российские наемники прибегали к провокациям, Совбез ООН собрался для обсуждения минских договоренностей. Инициатором заседания стала Россия, которая сейчас председательствует в Совбезе.
- На заседание пришел и госсекретарь США Энтони Блинкен. В своем выступлении он заявил, что Россия готовит провокации для оправдания возможного вторжения.
- 18 февраля ситуация на Донбассе осталась напряженной. По состоянию на 17.00 боевики 53 раза обстреляли украинские позиции. Кроме того, главари боевиков объявили об эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию.
Больше о ситуации на Донбассе в выпуске "На эту минуту": смотрите видео