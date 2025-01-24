Срок для перепрохождения ВЛК ограниченно годным могут продлить, – ОП

Большинство ограниченно годных еще не прошли медосмотр, как это предусмотрено законом. ВВК не смогут осмотреть такое количество людей, а потому власть будет искать решение.

Также планируют разобраться, почему этот процесс так затянулся. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ирину Верещук.

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Что планирует делать правительство

Согласно закону, все граждане, признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти повторный медицинский осмотр в ВВК до 4 февраля 2025 года. В случае невыполнения этого требования предусмотрены штрафы и другие юридические последствия.

Однако на данный момент более миллиона человек еще не прошли соответствующие медосмотры. Многие из них не получили вызовов на ВВК или не могут их получить из-за значительных очередей в ТЦК. Такая ситуация делает выполнение установленных сроков невозможным.

Очевидно, что абсолютно нереально пропустить через ВВК такое количество людей до 4 февраля. Потом (не сейчас) будем разбираться, как так произошло и кто ответственен за неудовлетворительную организацию процесса,

– отметила Верещук.

Чтобы решить эту проблему, совместно с депутатами прорабатываются законодательные изменения, чтобы продлить срок для повторного медосмотра.

Кроме того, готовятся нормативные изменения, чтобы временно не применять штрафы к гражданам, которые не успели пройти ВВК.

Минобороны и Минздрав также работают над улучшением организации работы военно-врачебных комиссий. В частности, речь идет о формировании графиков, которые позволят обработать большее количество лиц, и об обеспечении своевременных вызовов на медосмотр.

Верещук отметила, что так или иначе все ограниченно годные должны пройти повторный медосмотр как этого требует закон.