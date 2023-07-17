Срыв Россией "зернового соглашения": Зеленский красноречиво прокомментировал шантаж Кремля

Срок действия "зернового соглашения" завершился 17 июля, но Россия заявила, что не хочет его продлевать. Несмотря на это, все готовы продлить поставки зерна.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Его заявление процитировал спикер главы государства Сергей Никифоров.

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Зеленский прокомментировал срыв Россией "зернового соглашения"

Никифоров рассказал, что во время сегодняшнего интервью африканским журналистам Зеленский отметил, что было два соглашения:

Украина, Турция, ООН;

Россия, Турция, ООН.

Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает, она срывает свои договоренности с Генсеком ООН Гуттеришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких с ними договоренностей,

– заявил украинский лидер.

После официального сигнала России президент распорядился Министерству иностранных дел Украины подготовить наши официальные сигналы в Организацию Объединенных Наций и Турцию для того, чтобы они ответили, что они готовы продолжать эту инициативу.

"Даже без РФ нужно делать все, чтобы мы могли использовать этот черноморский коридор. Мы не боимся. К нам обратились компании, являющиеся владельцами кораблей. Они сказали, что они готовы, если Украина отпустит, а Турция будет пропускать, – то все готовы продолжать поставки зерна", – подытожил глава государства.