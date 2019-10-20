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      Срывают разведение войск: боевики вновь обстреляли Золотое

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      Боевики снова стреляли по Золотому, где планируется разведение сил
      Боевики снова стреляли по Золотому, где планируется разведение сил / Минобороны

      Утром 20 октября российско-оккупационные войска обстреляли опорные пункты подразделений ОС в районе Золотого-4. К счастью, пострадавших нет.

      Боевики стреляли по определенным для разведения местам с 7:20 до 7:45 утра, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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      Оккупанты стреляли со стороны Первомайска из автоматических гранатометов. Потерь среди украинских военных, к счастью, нет.

      В течение предыдущих суток, 14 октября, враг совершил 15 обстрелов. Один украинский воин получил ранения. Сейчас военный находится в военном мобильном госпитале, состояние его здоровья – удовлетворительное.

      Разведение сил на Донбассе: что нужно знать

      • О срыве договоренностей говорил также глава МИД Украины Вадим Пристайко. Процесс может восстановиться, если боевики 7 дней будут придерживаться режима прекращения огня.
      • Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
      • Наблюдатели утверждают, что пророссийские боевики якобы сигнализировали о том, что готовы к разведению, запуская сигнальные ракеты.
      • В то же время боевики продолжают обстрелы украинских позиций, в том числе – определенных участков.
      • На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о новой дате начала разведения.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Міністерство оборони України Разведение войск
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