Срывают разведение войск: боевики вновь обстреляли Золотое

Утром 20 октября российско-оккупационные войска обстреляли опорные пункты подразделений ОС в районе Золотого-4. К счастью, пострадавших нет.

Боевики стреляли по определенным для разведения местам с 7:20 до 7:45 утра, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Оккупанты стреляли со стороны Первомайска из автоматических гранатометов. Потерь среди украинских военных, к счастью, нет.

В течение предыдущих суток, 14 октября, враг совершил 15 обстрелов. Один украинский воин получил ранения. Сейчас военный находится в военном мобильном госпитале, состояние его здоровья – удовлетворительное.

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