Срывают разведение войск: боевики вновь обстреляли Золотое
Утром 20 октября российско-оккупационные войска обстреляли опорные пункты подразделений ОС в районе Золотого-4. К счастью, пострадавших нет.
Боевики стреляли по определенным для разведения местам с 7:20 до 7:45 утра, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Это интересно: Есть два варианта финала – Кулеба об агрессии России в Украине
Оккупанты стреляли со стороны Первомайска из автоматических гранатометов. Потерь среди украинских военных, к счастью, нет.
В течение предыдущих суток, 14 октября, враг совершил 15 обстрелов. Один украинский воин получил ранения. Сейчас военный находится в военном мобильном госпитале, состояние его здоровья – удовлетворительное.
Разведение сил на Донбассе: что нужно знать
- О срыве договоренностей говорил также глава МИД Украины Вадим Пристайко. Процесс может восстановиться, если боевики 7 дней будут придерживаться режима прекращения огня.
- Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны отойти на расстояние, позволяющее сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.
- Наблюдатели утверждают, что пророссийские боевики якобы сигнализировали о том, что готовы к разведению, запуская сигнальные ракеты.
- В то же время боевики продолжают обстрелы украинских позиций, в том числе – определенных участков.
- На заседании ТКГ в Минске не удалось договориться о новой дате начала разведения.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии