Зривають розведення військ: бойовики знову обстріляли Золоте

Вранці 20 жовтня російсько-окупаційні війська обстріляли опорні пункти підрозділів ОС в районі Золотого-4. На щастя, постраждалих немає.

Бойовики стріляли по визначеній для розведення ділянці з 7:20 до 7:45 ранку, про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

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Окупанти стріляли з боку Первомайська з автоматичних гранатометів. Втрат серед українських військових, на щастя, немає.

Впродовж попередньої доби, 14 жовтня, ворог здійснив 15 обстрілів. Один український воїн отримав поранення. Наразі військовий перебуває у військовому мобільному госпіталі, стан його здоров’я – задовільний.

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