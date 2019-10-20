Зривають розведення військ: бойовики знову обстріляли Золоте
Вранці 20 жовтня російсько-окупаційні війська обстріляли опорні пункти підрозділів ОС в районі Золотого-4. На щастя, постраждалих немає.
Бойовики стріляли по визначеній для розведення ділянці з 7:20 до 7:45 ранку, про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.
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Окупанти стріляли з боку Первомайська з автоматичних гранатометів. Втрат серед українських військових, на щастя, немає.
Впродовж попередньої доби, 14 жовтня, ворог здійснив 15 обстрілів. Один український воїн отримав поранення. Наразі військовий перебуває у військовому мобільному госпіталі, стан його здоров’я – задовільний.
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- Про зрив домовленостей говорив також глава МЗС України Вадим Пристайко. Процес може відновитися, якщо бойовики 7 днів дотримуватимуться режиму припинення вогню.
- Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
- Спостерігачі переконують, що проросійські бойовики нібито сигналізували про те, що готові до розведення, запускаючи сигнальні ракети.
- Водночас бойовики продовжують обстріли українських позицій, у тому числі – визначених ділянок.
- На засіданні ТКГ у Мінську не вдалось домовитись про нову дату початку розведення.
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