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      Зривають розведення військ: бойовики знову обстріляли Золоте

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      Бойовики знову стріляли по Золотому, де планують розведення сил
      Бойовики знову стріляли по Золотому, де планують розведення сил / Міноборони

      Вранці 20 жовтня російсько-окупаційні війська обстріляли опорні пункти підрозділів ОС в районі Золотого-4. На щастя, постраждалих немає.

      Бойовики стріляли по визначеній для розведення ділянці з 7:20 до 7:45 ранку, про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

      Це цікаво: Є два варіанти фіналу, – Кулеба про агресію Росії в Україні

      Окупанти стріляли з боку Первомайська з автоматичних гранатометів. Втрат серед українських військових, на щастя, немає.

      Впродовж попередньої доби, 14 жовтня, ворог здійснив 15 обстрілів. Один український воїн отримав поранення. Наразі військовий перебуває у військовому мобільному госпіталі, стан його здоров’я – задовільний.

      Розведення сил на Донбасі: що треба знати

      • Про зрив домовленостей говорив також глава МЗС України Вадим Пристайко. Процес може відновитися, якщо бойовики 7 днів дотримуватимуться режиму припинення вогню.
      • Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.
      • Спостерігачі переконують, що проросійські бойовики нібито сигналізували про те, що готові до розведення, запускаючи сигнальні ракети.
      • Водночас бойовики продовжують обстріли українських позицій, у тому числі – визначених ділянок.
      • На засіданні ТКГ у Мінську не вдалось домовитись про нову дату початку розведення.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Розведення військ Міністерство оборони України Операція Об'єднаних сил
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