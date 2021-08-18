Срывал крыши и переворачивал машины: по Германии пронесся мощный торнадо – видео непогоды

Германию снова накрыли проливные дожди, что привело к наводнениям и оползням. Кроме того, в стране зафиксировали по меньшей мере 1 разрушительный торнадо. Ухудшилась погода и в соседней Австрии.

На территорию Германии 16 – 17 августа снова пришла непогода. Наводнение и торнадо нанесли немало бед местным жителям и даже привели к смерти человека.

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Непогода снова накрыла Германию

На севере Германии торнадо повредил более 50 домов в селе Гроссхайде, что в Нижней Саксонии. Ветер был настолько мощным, что срывал крыши с домов, переворачивал машины и валил деревья. Из-за этого там ввели чрезвычайное положение.

Есть жертва стихии

Один человек погиб, еще один пропал без вести в Германии в результате того, что внезапное наводнение смыло их с моста в популярном туристическом городе, известном как Адская долина в Баварии.

Ситуация в Австрии

Кроме того, от дождей страдает и Австрия. В течение 17 августа из-за непогоды там пострадали 4 человека, еще примерно 100 человек спасли из автомобилей, оказавшихся в ловушках.

Ливни затопили дороги, подвалы и железнодорожные пути, стихия посрывала крышки люков.

Мощные наводнения в Германии: что известно

Еще в июле на Германию налетел циклон Бернд, принесший с собой мощные дожди. Уровень воды на дорогах достигал 12 метров.

Стихия привела к масштабным разрушениям. Убытки только транспортной инфраструктуре оценили минимум в 2 миллиарда евро.

Но хуже всего – погибли 188 человек. Кроме того, по состоянию на 18 августа без вести пропавшими считаются еще 16 человек.

Торнадо повалил дома, перевернул авто: Фото из твитеров Terra A Deriva, NeronR6



Наводнения и торнадо в Германии: смотрите видео​