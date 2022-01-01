США в 2022 году передадут Украине катера типа Mark VI

В 2022 году Украина наконец получит от США катера типа Mark VI. Не исключают, что их может быть более 3 штук.

Об этом в интервью сказала госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова.

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По ее словам, сейчас идет обсуждение о количестве катеров этого типа, которые могут поставить США. Она добавила, что их может быть более 3.

С этого года (2022 – 24 канал) мы начнем их получать,

– сказала Маркарова.

Маркарова также сообщила, что в первом квартале текущего года США отправят Украине еще один катер типа "Айленд".

"Они не сами идут, их перевозят, так что здесь мы немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", – добавила госпожа посол.

Что известно о патрульных катерах

Mark VI – современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий.

Длина катера почти 26 метров. Силовая установка Mk VI состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами. Это обеспечивает катеру максимальную скорость.

Катер вооружен двумя автоматическими 25 миллиметровыми артустановками, в которых есть возможность дистанционного управления.

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