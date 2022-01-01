Про це в інтерв'ю сказала пані посол України в США Оксана Маркарова.

Важливо Україна й США обговорюють передачу військової допомоги, що призначалася Афганістану

За її словами, зараз йде обговорення про кількість катерів цього типу, які можуть поставити США. Вона додала, що їх може бути понад 3.

З цього року (2022 – 24 канал) ми почнемо їх отримувати,

– сказала Маркарова.

Маркарова також повідомила, що в першому кварталі поточного року США відправлять Україні ще один катер типу "Айленд".

"Вони не самі йдуть, їх перевозять, так що тут ми трохи залежимо від транспорту, але це точно перший квартал 2022 року", – додала пані посол.

Що відомо про патрульні катери

Mark VI – сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Катер має довжину майже 26 метрів. Силова установка Mk VI складається з двох дизельних двигунів багатопаливного типу з водометами. Це забезпечує катеру максимальну швидкість.

Катер озброєний двома автоматичними 25 міліметровими артустановками, в яких є можливість дистанційного керування.