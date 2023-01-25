Потери врага увеличатся: Пентагон увеличит производство артиллерии для Украины в 6 раз

Россия развязала войну в Украине, которую ведет методами Второй мировой войны. Собственно, это и доставило немало хлопот для наших союзников, воюющих уже высокотехнологичным вооружением.

И именно ситуация в нашей стране натолкнула Пентагон на увеличение производства артиллерийских снарядов на 500 процентов. Это должно произойти в течение двух лет. Таким образом, обычные боеприпасы будут выпускаться в таком же количестве, как и во времена Корейской войны.

Читайте также Даже рота танков Leopard – это грозная сила на поле боя, – военный аналитик

Будут накапливать запасы на будущее

Одна из причин стремления увеличить производство снарядов – компенсировать дефицит. Он возник из-за развязанной Россией войны в Украине. Поэтому в Пентагоне решили, что им очень необходим запас для возможных будущих вооруженных конфликтов.

Заметим, что все эти мероприятия – часть "самой агрессивной модернизации почти за 40 лет".

Следует понимать, что эти шаги – частичная уступка реальности. Пентагон в свое время сосредоточился на ведении войн за счет небольшого количества более дорогого высокоточного оружия. Но война в Украине показала, что важны гаубицы, которые стреляют неуправляемыми снарядами.

Говорим на языке цифр

До полномасштабного вторжения армия США производила 14 400 неуправляемых снарядов на месяц. И этого количества было вполне достаточно для американской армии.

Но война в Украине побудила руководителей Пентагона втрое увеличить производство снарядов в сентябре. А потом еще и удвоить этот процесс в январе. Так что теперь в США будут производить 90 тысяч, а то и больше, снарядов в месяц.

Следует отметить, что наращивание производства снарядов для артиллерии – четкая демонстрация поддержки Украины. Это означает, что США будут на нашей стороне, пока будет продолжаться война, развязанная Россией.

Напомним, что накануне удалось разморозить вопрос предоставления Украине танков. Это очень хорошая новость. Особенно на фоне заявлений о возможном новом наступлении России, которое вот-вот может состояться.

Украина получит Leopard