США ввели санкции против более 30 человек и компаний, в том числе из России и Китая
Источник:Министерство торговли США
США ввели санкции против 34 иностранных компаний и физических лиц. В "черный список" попали известные производители из Китая и России.
Санкции наложило министерство торговли США за попытки поставок американских электронных компонентов, которые могут использовать для российских оборонных программ.
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Кто попал в санкционный список
В "черном списке" оказались компании из России и Китая, а также организации, которые находятся или имеют представительства в других странах, в частности в:
- Иране,
- Канаде,
- Пакистане,
- Нидерландах,
- Турции,
- ОАЭ,
- Великобритании.
Санкции против них наложили из-за попыток закупить товары американского происхождения для реализации российских военных программ.
Какие российские компании оказались в "черном списке"
Министерство торговли США наложило санкции против трех российских компаний и трех россиян. Говорится о:
- ООО "Тесон" занимается поставками электронных компонентов от ведущих мировых производителей;
- компания "Радиант" – один из крупнейших дистрибьюторов электронных компонентов и модулей в России;
- компания "Трейд-компонент" известна оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями.
Также ограничительные меры применили против:
- Андрея Кузнецова,
- Маргариты Кузнецовой,
- Дмитрия Кравченко.
По данным из открытых источников, Кравченко является генеральным директором, а Кузнецовы – владельцами "Тесона". Также Андрей и Маргарита Кузнецовы являются учредителями группы "Радиант".