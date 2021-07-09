США ввели санкции против более 30 человек и компаний, в том числе из России и Китая

США ввели санкции против 34 иностранных компаний и физических лиц. В "черный список" попали известные производители из Китая и России.

Санкции наложило министерство торговли США за попытки поставок американских электронных компонентов, которые могут использовать для российских оборонных программ.

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Кто попал в санкционный список

В "черном списке" оказались компании из России и Китая, а также организации, которые находятся или имеют представительства в других странах, в частности в:

Иране,

Канаде,

Пакистане,

Нидерландах,

Турции,

ОАЭ,

Великобритании.

Санкции против них наложили из-за попыток закупить товары американского происхождения для реализации российских военных программ.

Какие российские компании оказались в "черном списке"

Министерство торговли США наложило санкции против трех российских компаний и трех россиян. Говорится о:

ООО "Тесон" занимается поставками электронных компонентов от ведущих мировых производителей;

занимается поставками электронных компонентов от ведущих мировых производителей; компания "Радиант" – один из крупнейших дистрибьюторов электронных компонентов и модулей в России;

– один из крупнейших дистрибьюторов электронных компонентов и модулей в России; компания "Трейд-компонент" известна оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями.

Также ограничительные меры применили против:

Андрея Кузнецова,

Маргариты Кузнецовой,

Дмитрия Кравченко.

По данным из открытых источников, Кравченко является генеральным директором, а Кузнецовы – владельцами "Тесона". Также Андрей и Маргарита Кузнецовы являются учредителями группы "Радиант".