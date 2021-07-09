США ввели санкции против более 30 человек и компаний, в том числе из России и Китая

9 июля 2021 , 17:39
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Источник:

Министерство торговли США

США ввели санкции против 34 иностранных компаний и физических лиц. В "черный список" попали известные производители из Китая и России.

Санкции наложило министерство торговли США за попытки поставок американских электронных компонентов, которые могут использовать для российских оборонных программ.

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Кто попал в санкционный список

В "черном списке" оказались компании из России и Китая, а также организации, которые находятся или имеют представительства в других странах, в частности в:

  • Иране,
  • Канаде,
  • Пакистане,
  • Нидерландах,
  • Турции,
  • ОАЭ,
  • Великобритании.

Санкции против них наложили из-за попыток закупить товары американского происхождения для реализации российских военных программ.

Какие российские компании оказались в "черном списке"

Министерство торговли США наложило санкции против трех российских компаний и трех россиян. Говорится о:

  • ООО "Тесон" занимается поставками электронных компонентов от ведущих мировых производителей;
  • компания "Радиант" – один из крупнейших дистрибьюторов электронных компонентов и модулей в России;
  • компания "Трейд-компонент" известна оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями.

Также ограничительные меры применили против:

  • Андрея Кузнецова,
  • Маргариты Кузнецовой,
  • Дмитрия Кравченко.

По данным из открытых источников, Кравченко является генеральным директором, а Кузнецовы – владельцами "Тесона". Также Андрей и Маргарита Кузнецовы являются учредителями группы "Радиант".

Автор: Альона Захарова