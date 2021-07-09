Санкції наклало міністерство торгівлі США за спроби поставок американських електронних компонентів, які можуть використовувати для російських оборонних програм.

Важливо ЄС знову продовжив санкції проти Росії на пів року

Хто потрапив у санкційний список

У "чорному списку" опинилися компанії з Росії та Китаю, а також організації, які перебувають або мають представництва в інших країнах, зокрема в:

Ірані,

Канаді,

Пакистані,

Нідерландах,

Туреччині,

ОАЕ,

Великій Британії.

Санкції проти них наклали через спроби закупити товари американського походження для реалізації російських військових програм.

Які російські компанії опинилися у "чорному списку"

Міністерство торгівлі США наклало санкції проти трьох російських компаній і трьох росіян. Мовиться про:

ТОВ "Тесон" займається поставками електронних компонентів від провідних світових виробників;

займається поставками електронних компонентів від провідних світових виробників; компанія "Радіант" – одна з найбільших дистриб'юторів електронних компонентів і модулів в Росії;

– одна з найбільших дистриб'юторів електронних компонентів і модулів в Росії; компанія "Трейд-компонент" відома гуртовою торгівлею електронним і телекомунікаційним обладнанням і його запасними частинами.

Також обмежувальні заходи застосували проти:

Андрія Кузнєцова,

Маргарити Кузнєцової,

Дмитра Кравченка.

За даними з відкритих джерел, Кравченко є генеральним директором, а Кузнєцови – власниками "Тесона". Також Андрій і Маргарита Кузнєцови є засновниками групи "Радіант".