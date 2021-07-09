Санкції наклало міністерство торгівлі США за спроби поставок американських електронних компонентів, які можуть використовувати для російських оборонних програм.
Важливо ЄС знову продовжив санкції проти Росії на пів року
Хто потрапив у санкційний список
У "чорному списку" опинилися компанії з Росії та Китаю, а також організації, які перебувають або мають представництва в інших країнах, зокрема в:
- Ірані,
- Канаді,
- Пакистані,
- Нідерландах,
- Туреччині,
- ОАЕ,
- Великій Британії.
Санкції проти них наклали через спроби закупити товари американського походження для реалізації російських військових програм.
Які російські компанії опинилися у "чорному списку"
Міністерство торгівлі США наклало санкції проти трьох російських компаній і трьох росіян. Мовиться про:
- ТОВ "Тесон" займається поставками електронних компонентів від провідних світових виробників;
- компанія "Радіант" – одна з найбільших дистриб'юторів електронних компонентів і модулів в Росії;
- компанія "Трейд-компонент" відома гуртовою торгівлею електронним і телекомунікаційним обладнанням і його запасними частинами.
Також обмежувальні заходи застосували проти:
- Андрія Кузнєцова,
- Маргарити Кузнєцової,
- Дмитра Кравченка.
За даними з відкритих джерел, Кравченко є генеральним директором, а Кузнєцови – власниками "Тесона". Також Андрій і Маргарита Кузнєцови є засновниками групи "Радіант".