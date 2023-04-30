В этот день родители могут познакомить детей со своей работой и обязанностями. По случаю этого праздника решил поздравить детей и президент Джо Байден. Его сопровождали два маленьких "агента секретной службы".

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В США отпраздновали интересный праздник

В сопровождении маленьких "охранников" президент США вышел из Белого дома и на пресс-конференции отвечал на вопросы детей-"репортеров" о том, что он ел на завтрак и какое его любимое мороженое. Также Байдена спросили о его достижениях во время правления.



В сопровождении малых "телохранителей" президент США вышел из Белого дома / фото Getty Images

Отвечая на вопрос о том, как это быть президентом, Байден сказал:

Это, пожалуй, самая большая честь, которой кто-то в Америке может быть оказан,

– заявил американский президент.

Он отметил, что лучшие части его работы – встречаться с разными людьми и жить в Белом доме.

О своем любимом мороженом Байден сказал, что он "может быть одним из самых скучных президентов мира, потому что известен двумя вещами: солнцезащитными очками Ray-Ban и шоколадным мороженым".

Кроме этого, Байден рассказал, что его любимым фильмом года был "Лучший стрелок: Маверик".

Байден встретился с детьми-"репортерами" / фото Getty Images, AP

Байден идет на второй срок президентства

Недавно президент США Джозеф Байден заявил, что будет баллотироваться на второй срок. Выборы пройдут в следующем году. Он отметил, что задачей его первой каденции была борьба за демократию.

Байден рассказал, что баллотируется, чтобы быть переизбранным. Ведь он знает Америку, что американцы – хорошие и порядочные люди, и США до сих пор являются страной, которая верит в честность, уважение и достойное обращение друг с другом.