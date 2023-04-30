У цей день батьки мають змогу познайомити дітей зі своєю роботою та обов’язками. З нагоди цього свята вирішив привітати дітей й президент Джо Байден. Його супроводжували двоє маленьких "агентів секретної служби".

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У США відсвяткували цікаве свято

У супроводі малих "охоронців" президент США вийшов з Білого дому та на пресконференції відповідав на питання дітей-"репортерів" про те, що він їв на сніданок і яке його улюблене морозиво. Також Байдена запитали про його досягнення під час правління.



У супроводі малих "охоронців" президент США вийшов з Білого дому / фото Getty Images

Відповідаючи на питання про те, як це бути президентом, Байден сказав:

Це, мабуть, найбільша честь, якою хтось в Америці може бути наданий,

– заявив американський президент.

Він зауважив, що найкращі частини його роботи – зустрічатися з різними людьми та жити в Білому домі.

Про своє улюблене морозиво Байден сказав, що він "може бути одним із найнудніших президентів світу, тому що відомий двома речами: сонцезахисними окулярами Ray-Ban і шоколадним морозивом".

Окрім цього, Байден розповів, що його улюбленим фільмом року був "Найкращий стрілець: Маверік".

Байден зустрівся з дітьми-"репортерами" / фото Getty Images, AP

Байден йде на другий термін президентства

Нещодавно президент США Джозеф Байден заявив, що балотуватиметься на другий термін. Вибори відбудуться наступного року. Він зазначив, що завданням його першої каденції була боротьба за демократію.

Байден розповів, що балотується, аби бути переобраним. Адже він знає Америку, що американці – хороші та порядні люди, та що США досі є країною, яка вірить у чесність, повагу та гідне поводження одне з одним.