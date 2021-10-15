В США в больницу попал 42-й президент Билл Клинтон

В США госпитализировали Билла Клинтона. Он занимал пост президента Соединенных Штатов Америки с 1993 по 2001 год.

Клинтона госпитализировали в отделение интенсивной терапии Медицинского центра Ирвина Калифорнийского университета. У него диагностировали инфекцию мочевыводящих путей, что распространилась на кровоток.

Обратите внимание В отделении интенсивной терапии, – после результатов выборов президента Чехии госпитализировали

Хорошо реагирует на антибиотики

75-летний политик находится под наблюдением врачей. Медики отметили, что Клинтона поместили в отделение интенсивной терапии не потому, что ему нужна соответствующая медицинская помощь, а из соображений конфиденциальности и безопасности.

По словам врачей и персонала, Клинтон находится в хорошем настроении, общается с семьей и персоналом.

"После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики. Мы надеемся, что он скоро отправится домой", – сообщили источники издания в больнице.

Инфекция не связана с COVID-19

Биллу Клинтону стало плохо во вторник, 12 октября. Тогда он находился на частном мероприятии своего фонда. В то же время COVID-19 у 42-го президента США не обнаружили.

Читайте также Байден говорит – Клинтон дремлет: экс-лидер США заснул на инаугурации – курьезное видео

"Во вторник вечером президент Клинтон был госпитализирован в Медицинский центр UCI для лечения инфекции, не связанной с COVID-19. Он выздоравливает, в хорошем настроении и невероятно благодарен врачам, медсестрам и персоналу, которые предоставили ему отличный уход", – отметил представитель Клинтона Анхель Урена.

Билл Клинтон ранее перенес четырехкратное шунтирование сердца в 2004 году. В 2010 году ему вставили два стента, чтобы открыть одну артерию. Сейчас врачи подчеркнули, что его госпитализация не связана с проблемами с сердцем.