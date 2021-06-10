В США и Британии осудили признание Фонда борьбы с коррупцией Навального экстремистским

Московский суд 9 июня признал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. Представители Соединенных Штатов и Великобритании осудили такое решение.

Экстремистскими признали и региональные штабы оппозиционера. В Госдепе США отметили, таким образом работники, волонтеры и тысячи сторонников политика рискуют подвергнуться уголовному преследованию, что может привести к будущим арестам.

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США и Британия осудили признание ФБК экстремистской организацией

Представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил, что такими действиями Кремль фактически ввел уголовную ответственность за политическое движение, которое еще оставалось независимым. И подчеркнул, российские власти злоупотребляют понятием "экстремизм".

"Мы призываем Россию прекратить злоупотребление словом "экстремизм", направленное против ненасильственных организаций, прекратить репрессии против Навального и его сторонников, а также соблюдать международные обязательства по обеспечению прав и свободы человека", – говорится в заявлении Госдепа США.

В Великобритании тоже негативно отреагировали на очередное решение российского суда против Навального. По словам министра иностранных дел Доминика Рааба, постановление о признании ФБК экстремистской организацией является "извращенным".

Это еще одна атака в стиле Кафки (Франц Кафка – писатель – 24 канал) на тех, кто борется с коррупцией и за открытое общество. И является намеренной попыткой эффективно поставить вне закона настоящую политическую оппозицию в России,

– заявил глава МИД Британии.

Что этому предшествовало