США, Британия, Франция не одобрили никаких решений для защиты Украины, – Вениславский

Цивилизованные государства должны обеспечить Украине безопасность. В настоящее время США, Великобритания и Франция не приняли никаких решений для защиты.

Об этом заявил член Комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Нардеп отметил, что Будапештский меморандум продемонстрировал, что не стоит вообще ничего. По его словам, эту информацию следует говорить на всех площадках западного медийного пространства.

Правительство Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Китая, которые гарантировали Украине безопасность, не одобрили никаких решений для защиты Украины. Это показательно и надо артикулировать к их избирателям,

– сказал Федор Вениславский.

"Должны быть возобновлены международные соглашения, прямые договора с конкретными механизмами реализации всех обязательств по обеспечению безопасности Украины в дальнейшем", – добавил парламентарий.

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