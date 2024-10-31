Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин во время во время пресс-конференции с южнокорейским министром обороны, информирует 24 Канал.

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США заявили о готовности защитить Южную Корею

Сегодня я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Йон Хена, что Соединенные Штаты остаются полностью преданными обороне Республики Корея, и наши обязательства по расширенному сдерживанию остаются железными,

– подчеркнул Остин.

В то же время он отметил, что это обязательство подкреплено полным спектром американских сил и средств обороны.

"Обычной противоракетной обороны, ядерных и передовых неядерных сил и средств. Мы также вернулись к широкомасштабным учениям с нашими союзниками из Республики Корея. И это усиливает нашу общую готовность и оперативную совместимость", – отметил глава Пентагона.