Про це заявив глава Міноборони США Ллойд Остін під час пресконференції з південнокорейським міністром оборони, інформує 24 Канал.

Дивіться також Північнокорейські війська переодяглися у російську форму, – Пентагон

США заявили про готовність захистити Південну Корею

Сьогодні я запевнив міністра оборони Південної Кореї Кім Йон Хена, що Сполучені Штати залишаються повністю відданими обороні Республіки Корея, і наші зобов'язання щодо розширеного стримування залишаються залізними,

– наголосив Остін.

Водночас він зауважив, що це зобов'язання підкріплене повним спектром американських сил і засобів оборони.

"Звичайної протиракетної оборони, ядерних і передових неядерних сил і засобів. Ми також повернулись до широкомасштабних навчань з нашими союзниками з Республіки Корея. І це посилює нашу спільну готовність і оперативну сумісність", – зазначив глава Пентагону.