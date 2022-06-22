США будут защищать Литву, нападение на члена НАТО означает атаку на всех, – Госдеп об угрозах России

Россия угрожает Литве из-за так называемой "блокады Калининграда". В США заявили, что встанут в ее защиту, ведь нападение на одного члена НАТО означает атаку на весь Альянс.

Литва перестала пропускать транзитные поезда с попавшими под санкции ЕС товарами. Однако в России это называют "открыто враждебной провокацией".

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США будут защищать Литву в случае российского нападения

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что не хочет даже "давать эфирное время российскому бряцанию саблями и балагану". Он добавил, что США были очень четкими во время полномасштабной войны России против Украины, в частности, задолго до этого неспровоцированного вторжения.

По его словам, приверженность Соединенным Штатам 5 статьи НАТО, в которой говорится об общем ответе членов Альянса в случае нападения на кого-то из них, является предпосылкой, что эти обязательства со стороны США являются железными.

"Мы укрепили восточный фланг НАТО, особенно страны, которые были на переднем крае российских угроз в течение многих лет", – добавил Прайс.

Он отметил, что США ценят беспрецедентные экономические меры против России, к которым присоединились многие страны мира из-за неспровоцированной войны в Украине. Поэтому Литва должна сама решать, выполнять ли санкции Евросоюза против страны-агрессора.

Литва является членом НАТО. Мы придерживаемся обязательств, принятых перед Североатлантическим союзом. Это, конечно, включает приверженность статье 5, которая является основой НАТО,

– подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что НАТО – это кампания, включающая десятки стран по всему миру, в частности блоки стран, в этом случае ЕС.

"Литва была верным партнером в этом. Мы поддерживаем НАТО. Мы поддерживаем наших союзников по НАТО и мы поддерживаем Литву", – подытожил Прайс.

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Коротко о "блокаде Калининграда"

В четвертом пакете санкций ЕС против России были введены ограничения по импорту и транзиту стали и других изделий из черных металлов страны-агрессора в Евросоюз. Они стали действовать 17 июня.

Губернатор Калининградской области России Антон Алиханов на следующий день заявил, что Литва перестала пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.

В российском МИД назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств. Поэтому министерство даже вызывающе вызвало главу посольства Литвы в Москве.

Литва ответила на угрозы России из-за "блокады Калининграда". В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.

В свою очередь, МИД Украины встал на защиту литовских друзей. Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.

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