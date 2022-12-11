Это может свидетельствовать о том, что Владимир Путин боится получения Украиной от США еще более мощного оружия: дальнобойных ракет, танков Leopard, ЗРК Patriot. Тогда Россия окажется еще в худшем положении, чем сейчас. Об этом 24 канал у рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман .
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Он отметил, что по вопросу дальнобойного оружия нужно разделять две его категории: "можно применять против России" и "дальний радиус действия".
"Если американцы действительно разрешат использовать то, что они уже передали Украине, ничего нового не добавляя, это уже открыло бы возможности для ВСУ", – подчеркнул он.
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Большое достижение
По его мнению, тогда бы ВСУ смогли стрелять HIMARS по территории России. Это значит, что войска неприятеля можно было бы уничтожать еще на подходе к фронту.
Россияне формируют военные бригады в Белгороде, а ВСУ смогут накрывать их на территории России. Это было бы большим достижением,
– заметил Шейтельман.
Он подчеркнул, что даже не нужно, чтобы Запад предоставлял Украине более дальнобойное оружие. Вопрос в том, чтобы США разрешили применить оружие, которое уже есть в Украине.
Военная помощь Украине: последние новости
- Белый дом рассматривает возможность снабжения Украины кассетными боеприпасами. Американские СМИ уже назвали этот запрос "одним из самых противоречивых". В Штатах его обдумывается уже несколько месяцев. Согласия пока не достигли. В то же время, важно, что запрос не отклонили.
- США выступили за поставку Украины немецких танков Leopard. По мнению военного эксперта Петра Черника, по всей вероятности, их передадут нашим военным.
- Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что с каждой ракетной атакой украинская система противовоздушной обороны становится более эффективной, но все же должна быть усилена. В настоящее время Украина нуждается в оперативных решениях и одним из этих решений может быть предоставление Украине американских систем ПВО Patriot.