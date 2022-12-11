Это может свидетельствовать о том, что Владимир Путин боится получения Украиной от США еще более мощного оружия: дальнобойных ракет, танков Leopard, ЗРК Patriot. Тогда Россия окажется еще в худшем положении, чем сейчас. Об этом 24 канал у рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман .

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Он отметил, что по вопросу дальнобойного оружия нужно разделять две его категории: "можно применять против России" и "дальний радиус действия".

"Если американцы действительно разрешат использовать то, что они уже передали Украине, ничего нового не добавляя, это уже открыло бы возможности для ВСУ", – подчеркнул он.

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Большое достижение

По его мнению, тогда бы ВСУ смогли стрелять HIMARS по территории России. Это значит, что войска неприятеля можно было бы уничтожать еще на подходе к фронту.

Россияне формируют военные бригады в Белгороде, а ВСУ смогут накрывать их на территории России. Это было бы большим достижением,

– заметил Шейтельман.

Он подчеркнул, что даже не нужно, чтобы Запад предоставлял Украине более дальнобойное оружие. Вопрос в том, чтобы США разрешили применить оружие, которое уже есть в Украине.

Обратите внимание! В Пентагоне долгое время запрещали Украине бить по территории России, но сейчас дали зеленый свет. Однако есть одно условие – ВСУ должны соблюдать международные законы войны и Женевские конвенции.

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