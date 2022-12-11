Це може свідчити про те, що Владімір Путін боїться отримання Україною від США ще потужнішої зброї: далекобійних ракет, танків Leopard, ЗРК Patriot. Тоді Росія опиниться ще в гіршому становищі, ніж зараз. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Він зазначив, щодо питання далекобійної зброї, треба розділяти дві його категорії: "можна застосовувати проти Росії" та "далекий радіус дії".
"Якщо американці справді дозволять використовувати те, що вони вже передали Україні, нічого нового не додаючи, це вже б відкрило можливості для ЗСУ", – наголосив він.
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Велике досягнення
На його думку, тоді б ЗСУ змогли стріляти HIMARS по території Росії. Це означає, що війська ворога можна було б знищувати ще на підході до фронту.
Росіяни формують військові бригади у Білгороді, а ЗСУ зможуть їх накривати на території Росії. Це було б великим досягненням,
– зауважив Шейтельман.
Він наголосив, що навіть не потрібно, щоб Захід надавав Україні більш далекобійну зброю. Питання у тому, щоб США дозволили застосувати ту зброю, яка вже є в Україні.
Військова допомога Україні: останні новини
- Білий дім розглядає можливість постачання Україні касетних боєприпасів. Американські ЗМІ вже назвали цей запит "одним з найсуперечливіших". Запит України у Штатах обдумують вже декілька місяців. Згоди наразі не досягнули. Водночас важливо, що запит не відхилили.
- США виступили за постачання Україні німецьких танків Leopard. На думку військового експерта Петра Черника, цілком ймовірно, що її передадуть нашим військовим.
- Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що з кожною ракетною атакою українська система протиповітряної оборони стає ефективнішою, але все ж має бути підсилена. Наразі Україна потребує оперативних рішень і одним із цих рішень може бути надання Україні американських систем ППО Patriot.