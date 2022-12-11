Це може свідчити про те, що Владімір Путін боїться отримання Україною від США ще потужнішої зброї: далекобійних ракет, танків Leopard, ЗРК Patriot. Тоді Росія опиниться ще в гіршому становищі, ніж зараз. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Він зазначив, щодо питання далекобійної зброї, треба розділяти дві його категорії: "можна застосовувати проти Росії" та "далекий радіус дії".

"Якщо американці справді дозволять використовувати те, що вони вже передали Україні, нічого нового не додаючи, це вже б відкрило можливості для ЗСУ", – наголосив він.

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Велике досягнення

На його думку, тоді б ЗСУ змогли стріляти HIMARS по території Росії. Це означає, що війська ворога можна було б знищувати ще на підході до фронту.

Росіяни формують військові бригади у Білгороді, а ЗСУ зможуть їх накривати на території Росії. Це було б великим досягненням,

– зауважив Шейтельман.

Він наголосив, що навіть не потрібно, щоб Захід надавав Україні більш далекобійну зброю. Питання у тому, щоб США дозволили застосувати ту зброю, яка вже є в Україні.

Зверніть увагу! У Пентагоні тривалий час забороняли Україні бити по території Росії, проте зараз надали зелене світло. Однак є одна умова – ЗСУ повинні дотримуватися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій.

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