В США дальнобойщик получил 110 лет тюрьмы из-за жуткого ДТП

Рогель Агилера-Медерос, управляя грузовиком, устроил серьезную аварию – протаранил аж 28 авто. В результате погибли 4 человека, 6 пострадали. Несмотря на то, что причина ДТП была в неисправных тормозах, мужчина был приговорен к 110 годам тюрьмы.

Несмотря на результаты расследования трагедии, судьи вынесли строгий приговор. Агилера-Медероса сочли виновным по 27 пунктам обвинения.

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Детали ужасающей аварии

Жуткое ДТП произошло еще в 2019 году. Тогда Рогель Агилера-Медерос, находясь за рулем грузовика, устроил на скоростном шоссе серьезную аварию, протаранив 28 автомобилей. В результате погибли 4 человека, еще 6 получили травмы.

В процессе расследования ДТП правоохранители выяснили, что водитель был трезв. Авария же случилась из-за неисправных тормозов.

Мужчине присудили 110 лет тюрьмы

Водитель признан виновным в 4 умышленных убийствах и 10 попытках нападения первой степени. В итоге мужчину приговорили к 110 годам заключения.

Такой приговор объясняется: в штате Колорадо осужденный не может одновременно отбывать наказание по всем пунктам. Поэтому они суммируются.

Активисты и коллеги водителя не согласны с решением суда

За дальнобойщика вступились представители лиги объединенных латинских граждан. Они сообщили, что не стремятся приуменьшить масштабы трагедии. Но со многими пунктами приговора не согласны.

Похожая позиция и у коллег мужчины. Они уверены, что в трагедии виноват и перевозчик. За последние 4 года контрольные органы постоянно находили нарушения в техническом состоянии автомобилей.

Работники транспортной компании объявили забастовку. Они возобновят работу, только когда суд пересмотрит свое решение.

Профсоюз дальнобойщиков подготовил обращение к губернатору штата, в котором просят смягчить приговор.

Водителю присудили 110 лет тюрьмы: смотрите видео