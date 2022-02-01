США давят на президента Бразилии, чтобы он не ехал в Москву из-за ее действий касательно Украины
Источник:Folha de S.Paulo
США хотят, чтобы Жаир Болсонару – президент Бразилии – отменил свой визит в Россию. Политик собирался посетить Москву уже в феврале.
В Штатах считают, что визит Болсонару в Россию будет сигнализировать: Бразилия поддерживает действия Кремля на территории Восточной Европы. А также легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен уже сообщил о позиции страны Карлосу Франсе – главе МИД Бразилии. Аналогичное сообщение получил Альберто Фернандес – президент Аргентины. Он с визитом находится в России.
Штаты убеждены, что Владимиру Путину следует показать: продолжение эскалации на границах Украины приведет к "дипломатической изоляции" России.
США вывозят семьи дипломатов из Беларуси
- Госдеп США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь.
- Кроме того, из страны вывозят членов семей американских госслужащих.
- Все потому, что в стране резко возросло количество российских войск.
- Людей предупредили: ситуация остается непредсказуемой. В регионе – высокий уровень напряжения.
- Между тем, Алексей Резников – министр обороны Украины – заявил, что присутствие российских войск представляет угрозу для Беларуси. Они больше напоминают оккупационный контингент, чем ударную группу.
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