В США дискутируют о передаче Украине беспилотников Reaper, – Politico

В Соединенных Штатах до сих пор дискутируют о передаче Украине беспилотников Reaper. Интересно, что все "за" и "против" поставок этих дронов обсуждают еще с начала полномасштабного вторжения России.

Воздушные силы США заявили о готовности отправить беспилотники Reaper в Украину. Однако в Пентагоне до сих пор сомневаются по этому поводу. Об этом сообщило издание Politiko со ссылкой на собственные источники. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Дискуссии вокруг Reaper

В СМИ отметили, что, по мнению Воздушных сил, у них появился "идеальный план". В частности, отдать свои старые беспилотники, от которых они пытались избавиться много лет, Украине, а вместо этого получить новые технологии.

В издании отметили, что такая идея возникла примерно через месяц после начала вторжения оккупантов.

Воздушные силы годами пытались списать старые версии своего флота Reaper, чтобы освободить деньги для покупки и эксплуатации более передовых технологий, но Конгресс каждый раз отклонял это предложение,

– отметили в СМИ.

После месяцев дискуссий Пентагон еще не принял решения. Мол, обеспокоены, чтобы россияне не получили американские технологии. Кстати, по данным издания, Reaper были в списке желаний нашего государства, поскольку имеют большую дальность полета и могли бы эффективно корректировать огонь артиллерии.

Впрочем, в СМИ подчеркнули, что Украина все еще может получить эти беспилотники. Дело в том, что в Законе о разрешении на национальную оборону на 2023 год закреплено требование о передаче сразу 100 Reaper другому государственному учреждению, а это, возможно, освободит часть БпЛА именно для отправки в Украину.

Воздушные силы не подтвердили, какое правительственное агентство, но таможня и пограничная служба США также используют Reapers, и неясно, будут ли беспилотники взяты из воздушных сил или флотов специальных операций,

– отметили в Politiko.

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Кратко, что нужно знать о БпЛА Reaper

MQ-9 Reaper – это основной разведывательно ударный беспилотник Воздушных сил США.

Это сверхмощный дрон, оснащенный турбовинтовым двигателем, позволяющим развивать скорость до более чем 400 километров в час.

Максимальная продолжительность полета – 24 часа.

MQ-9 Reaper даже лучше знаменитого Bayraktar TB2. В частности, имеет большую дальность полета (1900 км против 150) и почти в два раза более высокую скорость.

Этот беспилотник оснащен высокоточными ракетами AGM-114 Hellfire. Они при относительно небольшом весе – 50 кг имеют дальность полета до 8 – 11 км. Более того, мощности боевой части хватает для уничтожения всех видов бронетехники на поле боя.

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