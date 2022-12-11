Повітряні сили США заявили про готовність відправити безпілотники Reaper в Україну. Однак, у Пентагоні досі сумніваються з цього приводу. Про це повідомило видання Politiko з посиланням на власні джерела. Детальніше розповідає 24 канал.

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Дискусії навколо Reaper

У ЗМІ зазначили, що на думку Повітряних сил, у них з'явився "ідеальний план". Зокрема, віддати свої старі безпілотники, яких вони намагалися позбутися роками, Україні, а натомість отримати нові технології.

У виданні наголосили, що така ідея виникла приблизно через місяць від початку вторгнення окупантів.

Повітряні Сили роками намагалися списати старі версії свого флоту Reaper, щоб звільнити гроші для купівлі та експлуатації більш передових технологій, але Конгрес щоразу відхиляв цю пропозицію,

– зазначили у ЗМІ.

Після місяців дискусій Пентагон ще не ухвалив рішення. Мовляв, занепокоєні, аби росіяни не отримали американські технології. До речі, за даними видання, Reaper були у списку бажань нашої держави, оскільки мають більшу дальність польоту та могли б ефективно коригувати вогонь артилерії.

Втім, у ЗМІ наголосили, що Україна все ще може отримати ці безпілотники. Річ у тім, що в Законі про дозвіл на національну оборону на 2023 рік закріплена вимога про передання одразу 100 Reaper іншій державній установі, а це, можливо, звільнить частину БпЛА саме для відправлення в Україну.

Повітряні сили не підтвердили, яке урядове агентство, але митниця та прикордонна служба США також використовують Reapers, і неясно, чи будуть безпілотники взяті з повітряних сил чи флотів спеціальних операцій,

– зазначили в Politiko.

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Коротко, що треба знати про безпілотники Reaper

MQ-9 Reaper – це основний розвідувально-ударний безпілотник Повітряних сил США.

Це надпотужний дрон, оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість до понад 400 кілометрів на годину.

Максимальна тривалість польоту – 24 години.

MQ-9 Reaper навіть кращий за славнозвісний Bayraktar TB2. Зокрема, має більшу дальність польоту (1900 кілометрів проти 150), майже в два рази вищу швидкість.

Цей безпілотник оснащений високоточними ракетами AGM-114 Hellfire. Вони при відносно маленькій вазі – 50 кілограмів мають дальність польоту до 8 – 11 кілометрів. Ба більше, потужності бойової частини вистачає для знищення всіх видів бронетехніки на полі бою.

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