США должны предоставлять Украине такую же помощь, как раньше Афганистану, – Милованов

Соединенные Штаты должны предоставлять Украине военную помощь не меньше, чем они оказывали Афганистану. Это поможет сдерживать российскую агрессию.

Такое мнение высказал советник председателя Офиса Президента Тимофей Милованов. По его словам, Киев нуждается в помощи Вашингтона.

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Милованов о необходимости поддержки США

Было бы логично предоставить Украине тот же уровень военной и финансовой помощи, который получал Афганистан, учитывая, что наше жизнеспособное государство намерено бороться и исповедует либерально-демократические ценности,

– отметил советник главы ОП.

Милованов добавил, что Украина – это не Афганистан, ведь страна не проиграла, а борется за свою независимость и суверенитет. "Безопасность прежде всего. Мы сделали для стабильности в Европе гораздо больше, чем многие другие страны мира", – подчеркнул он.

Советник главы ОП убежден, что пришло время Вашингтону осознать, что Украина нуждается в миллиардах долларов помощи для того, чтобы выжить в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы.

Зеленский будет просить увеличения военной помощи у Байдена

Также источники издания сообщили, что Владимир Зеленский во время визита в США будет настаивать на существенном увеличении военной помощи со стороны Вашингтона, а также на выпуске гарантированных штатами облигаций. Это нужно, чтобы поддержать экономику и восстановить инфраструктуру.

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