США должны усилить свое присутствие в Украине, – Зеленский

Сегодня Украина является приоритетной для США страной. И Вашингтон ни в коем случае не должен ее покидать.

Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский. Как рассказал политик, во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом он обсуждал, в частности, присутствие США в Украине.

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Киев ожидает от Вашингтона действия

По словам Зеленского, он говорил президенту Байдену: что это значит, покинуть Украину? Украинский президент в свою очередь считает, что должно быть наоборот – США должны усилить свое присутствие в Украине.

Он добавил, что они имели очень мощную встречу на высшем уровне. На эту встречу Киев очень ожидал. И по факту Украины находилась на первых местах в списке стран, с которыми президент Байден должен был встретиться.

Это означает, что Украина является приоритетной для США, и мы за это благодарны. Это большой сигнал. Но за этим сигналом мы ожидаем действия,

– подчеркнул Зеленский.

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Что известно о встрече Байдена и Зеленского