США должны усилить свое присутствие в Украине, – Зеленский
Источник:CNN
Сегодня Украина является приоритетной для США страной. И Вашингтон ни в коем случае не должен ее покидать.
Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский. Как рассказал политик, во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом он обсуждал, в частности, присутствие США в Украине.
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Киев ожидает от Вашингтона действия
По словам Зеленского, он говорил президенту Байдену: что это значит, покинуть Украину? Украинский президент в свою очередь считает, что должно быть наоборот – США должны усилить свое присутствие в Украине.
Он добавил, что они имели очень мощную встречу на высшем уровне. На эту встречу Киев очень ожидал. И по факту Украины находилась на первых местах в списке стран, с которыми президент Байден должен был встретиться.
Это означает, что Украина является приоритетной для США, и мы за это благодарны. Это большой сигнал. Но за этим сигналом мы ожидаем действия,
– подчеркнул Зеленский.
Что еще заявлял президент Украины Байден поддерживает вступление Украины в НАТО, – Зеленский
Что известно о встрече Байдена и Зеленского
- Зеленский встретился с Байденом 1 сентября. Разговор происходил тет-а-тет и длился 2 часа.
- Договорились, что США предоставят Украине досрочную военную помощь в размере 60 миллионов долларов. Она включает предоставление противотанковых систем Javelin и других видов вооружений.
- Кроме того, Украина получит 40 миллионов долларов гуманитарной помощи для восточных регионов и 12,8 миллиона долларов для борьбы с COVID-19.
- США также подтвердили, что "Северный поток-2" представляет опасность. Штаты настаивают на сохранении транзитной роли Киева после запуска газопровода.