США и Европа должны определить дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС, – Кулеба

Соединенные Штаты и европейские союзники должны определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Украинский народ сделал свой евроатлантический выбор и заплатил высокую цену, защищая его.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для американского издания Foreign Affairs.

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Необходимость дорожной карты для вступления в ЕС и НАТО

Время США и европейским союзникам в конце концов определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО и ЕС,

– написал Кулеба.

Глава МИД добавил, что членство страны в Альянсе и Евросоюзе не только усилит прогресс, которого достигла Украина – оно поможет вновь объединить Запад.

"Украина под руководством Владимира Зеленского полностью отдана ускорению внутренних трансформаций, соответствует ожиданиям наших европейских и трансатлантических партнеров", – пояснил министр.

В то же время он подчеркнул, что вступление Украины в НАТО и ЕС требует украинский народ, который сделал свой выбор и заплатил высокую цену, защищая его.

Кулеба также отметил, что усилий Украины не будет достаточно для успеха, нужна еще поддержка со стороны ЕС, НАТО и их стран-членов. "Наши шаги должны быть взаимными, а работа на достижение цели вступления Украины в обе организации должна быть общей", – заявил он.

Министр убежден, что США и Европа должны признать, что Украина является неотъемлемой частью мероприятия. Только в таком случае текущие усилия не будут напрасными.

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