Про це йдеться у статті міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для американського видання Foreign Affairs.

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Необхідність дорожньої карти для вступу в ЄС та НАТО

Час США і європейським союзникам врешті-решт визначити чітку дорожню карту вступу України в НАТО і ЄС,

– написав Кулеба.

Глава МЗС додав, що членство країни в Альянсі та Євросоюзі не лише посилить прогрес, якого досягла Україна – воно допоможе знову об'єднати Захід.

"Україна під керівництвом Володимира Зеленського повністю віддана прискоренню внутрішніх трансформацій, що відповідає очікуванням наших європейських і трансатлантичних партнерів", – пояснив міністр.

Водночас він наголосив, що вступу України в НАТО і ЄС вимагає український народ, який зробив свій вибір та заплатив високу ціну, захищаючи його.

Кулеба також зазначив, що зусиль України не буде достатньо для успіху, потрібна ще підтримка зі сторони ЄС, НАТО та їхніх країн-членів. "Наші кроки повинні бути взаємними, а робота на досягнення мети вступу України в обидві організації повинна бути спільною", – заявив він.

Міністр переконаний, що США і Європа мають визнати, що Україна є невід'ємною частиною заходу. Лише у такому випадку поточні зусилля не будуть марними.

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