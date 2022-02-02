США и ЕС готовы покупать газ даже у Китая, если Россия нападет на Украину, – СМИ

Вашингтон и союзники обратились к нескольким крупным импортерам газа в Азии, в частности к Китаю. Просят поставлять ресурс в Европу в случае обострения агрессии России в отношении Украины.

О том, что США и их европейские партнеры ищут альтернативы для поставок газа в Азии, издание сообщает со ссылкой на собственные источники.

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США и партнеры готовы покупать газ у Китая

По информации источников, администрация американского президента Джо Байдена разговаривала по вопросу поставок газа в Европу на случай нападения России на Украину с официальными лицами в Японии, Южной Корее и Индии, а также в Пекине.

Кроме того, Белый дом ведет переговоры с производителями газа, чтобы выяснить, смогут ли они увеличить добычу при условии чрезвычайной ситуации. Речь идет о таких странах: Катар, Нигерия, Египет и Ливия.

В то же время издание отмечает, что, в отличие от нефти, на мировом рынке газа мало резервных мощностей, поэтому ни один производитель не заявил, что может прокачать гораздо больше за короткий срок.

США хотят договориться с Катаром о поставках газа: коротко

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 31 января встретился с эмиром Катара Хамада бин халифом Аль Тани.

По информации СМИ, глава Белого дома планирует договориться о поставках газа в Европу на случай введения жестких санкций против Кремля.

Однако эксперты, с которыми общались журналисты, убеждены, что Катар не сможет полностью отвлечь угрозу энергетического кризиса в Европе. В Украине нет большого избытка газа – его экспортируют в страны Азии.

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