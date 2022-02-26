США и ЕС рассматривают возможность отключения от SWIFT отдельных банков, а не всей России
Источник:CNN
США и ЕС могут отключить от SWIFT не всю Россию, а лишь отдельные российские банки и компании. Президент Джо Байден серьезно обдумывает этот вопрос, но еще не принял окончательного решения.
Как пишет издание, окончательное решение было за ЕС. Ведь именно там некоторые страны не могли прийти к согласию в этом вопросе.
Важно Что такое SWIFT для России: последствия отключения
Сейчас официальные лица США и их коллеги из ЕС продолжают взвешивать варианты, включая исключения отдельных банков и организаций, а не всей российской экономики из сети.
Байден и его помощники подчеркнули, насколько бы сложным ни было отключение России от SWIFT, нет ничего такого, что США не смогли бы сделать в одностороннем порядке,
– говорится в сообщении.
Почему это важно
Через SWIFT ежедневно отправляются более 330 миллиардов долларов. Если российским банкам запретят пользоваться SWIFT, это ограничит доступ страны к финансовым рынкам во всем мире.